Salvatore Giuliano, il musical di Dino Scuderi con Giampiero Ingrassia e Barbara Cola in streaming a pasquetta

Vista la situazione di emergenza in cui ci troviamo a causa del Coronavirus e che ha bloccato anche il settore dello spettacolo imponendo un isolamento forzato, Molise Spettacoli e MediterrArea aderiscono all’iniziativa di pubblicare on line gli spettacoli teatrali.

In un momento in cui siamo costretti al distanziamento sociale e all’isolamento, l’iniziativa mira ad avvicinare le persone al teatro proponendo spettacoli da scoprire o da rivedere.

È il caso di Salvatore Giuliano, il musical di Dino Scuderi con in testi di Pierpaolo Palladino, Franco Ingrillì, Dino Scuderi, le liriche aggiuntive di Stefano Curina, le musiche di Dino Scuderi, la regia di Giampiero Cicciò, con protagonisti Giampiero Ingrassia e Barbara Cola.

Lunedì 13 aprile alle ore 20.20 la diretta in streaming sulla pagina Facebook Salvatore Giuliano il Musical a cui parteciperanno la Produzione, gli autori, il compositore e tantissimi membri del cast.

Gli interventi saranno coordinati dal critico teatrale Flaminio Boni.

Alle ore 21 verrà resa disponibile su Youtube la registrazione dello spettacolo svoltosi nell’estate del 2011 all’Arena Maniace di Ortigia (Siracusa)

LINK della Pagina per seguire la diretta in streaming

https://www.facebook.com/salvatoregiulianoilmusical

LINK YouTube per vedere lo spettacolo (si attiverà dalle ore 21.00)

Accessibile anche dalla Pagina Facebook cliccando nella colonna a sinistra su Youtube Channel



