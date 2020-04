Covid19 i dati aggiornati, a Messina 412 casi: 13 più di ieri

1.967 positivi e 187 guariti : Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 10 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 31.156 (+2.414 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.302 (+70), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.967 persone (+25), 187 sono guarite (+35) e 148 decedute (+10).

Degli attuali 1.967 positivi, 630 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 62 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.337 (+24) sono in isolamento domiciliare.

Questa la ripartizione per provincia secondo i dati forniti alle 18 dalla protezione civile nazionale:

AGRIGENTO 119

CALTANISSETTA 116

CATANIA 672

ENNA 316

MESSINA 412

PALERMO 351

RAGUSA 61

SIRACUSA 135

TRAPANI 120

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana informa che presso il Policlinico “G. Martino” di Messina sono deceduti una donna di 81 anni e un uomo di 80; un uomo di 82 anni è deceduto presso l’ospedale “Papardo” di Messina. Tutti già affetti da altre patologie, erano risultati positivi al Covid-19.

Le Aziende hanno provveduto ad avvertire i familiari ed esprimono loro il proprio cordoglio.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 32 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Al contempo, si registra una nuova guarigione di un paziente che era risultato affetto da Covid-19, ricoverato al Policlinico di Messina da circa 2 settimane. Si tratta di un uomo di 50 anni.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 24.

Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.

