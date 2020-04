De Luca #iorustuacasa “Family Card e tutto chiuso domenica e lunedì, anche panifici”

di Michele Bruno – Nella diretta di questa sera il Sindaco di Messina lancia l’hashtag #iomifidodite: viene presentata un’alternativa da “proporre al Governo rispetto ai miliardi annunciati, ma che non sono arrivati.” Tuttavia tra le numerose critiche al Governo non è stato molto chiaro comprendere quale sarà la proposta. Attendiamo che il Sindaco nei prossimi giorni chiarisca l’idea che lancerà. Si limita a dire che “non ci fermeremo ai buoni alimentari”.

Tra le tante critiche quelle al decreto Cura Italia che a suo dire “significa ammazzare l’Italia, se per avere un fido devo leggermi cento pagine.” Il Sindaco si lancia in filippiche contro l’Europa e le banche, queste ultime ree di avere nascosto “la liquidità nelle riserve”.

L’Assessore Calafiore da delucidazioni riguardo la Messina Family Card “Abbiamo invitato i cittadini a fare tutto da casa, solo 150 registrazioni sono state fatte nelle circoscrizioni, in molti casi c’è chi è venuto col cellulare ed è stato soltanto aiutato a compilare la domanda. Abbiamo predisposto delle linee telefoniche: dalle linee di Palazzo Satellite è stato operato un trasferimento delle chiamate agli assistenti sociali in smart working:ci saranno anche 6 cellulari che metteremo a disposizione, purtroppo in questo momento ci sono problemi tecnici che non dipendono da noi. Non è ancora pubblico l’elenco delle aziende aderenti, ma lo faremo presto nel sito nuovo del Comune”.

De Luca ci tiene però a precisare che il Sistema Family Card “sarà sospeso domenica e lunedì, anche per dare il tempo di perfezionare i sistemi di controllo.” Ha fatto inoltre una strenua difesa dei ritardi, sostenendo che “anche a Catania e Palermo rinviano gli aiuti a causa della Regione che continua a cambiare criteri e inviare circolari”. Tuttavia ci sono comuni come Milazzo e Lipari che già da tempo hanno inviato aiuti ai cittadini.

Vengono specificati dal Sindaco i dati riguardanti gli aderenti secondo varie fasce che definiscono le condizioni di accesso al buono:

“1758 nuclei familiari nella fascia A: richiedenti senza alcun reddito con 807mila euro stanziati;

655 nuclei nella fascia B: con 279mila euro;

803 nuclei nella fascia C: richiedenti che usufruiscono di altre misure: l’importo è in calcolo.”

#IOMIFIDODITE : non solo sostegno alimentare! Publiée par De Luca Sindaco di Messina sur Vendredi 10 avril 2020

Il Sindaco ha specificato il caso particolare di chi, non avendo ancora ricevuto altri aiuti, ma avendoli richiesti, voglia usufruire della Family Card “ragioniamo per cassa: finché non avrà alcuna entrata all’attivo avrà il nostro aiuto, dopodiché l’aiuto sarà sospeso.” E’ perciò importante che queste persone, “quando incassano, lo comunichino”.

L’Assessore Minutoli fa il punto, come sempre, sui contagiati: 356 casi positivi (+9), 146 ricoveri, 24 guariti (uno in più), 32 morti (+3).

“Sono 98 gli assembramenti, aumentano nuovamente, e questo non va bene.” dice l’Assessore.

Viene chiarito in diretta che l’ordinanza con cui il Presidente della Regione Sicilia dispone la chiusura per domenica e festivi, va intesa valida anche per Domenica e Lunedì, anche i panifici dunque saranno chiusi.

Il Primo cittadino annuncia il suo personale impegno ai controlli di Pasqua e Pasquetta “Lunedì sarò al mare e ai colli San Rizzo.” Non si fa mancare anche una ramanzina ai dipendenti comunali, ai quali dice “Non passerò loro lo stipendio senza fare nulla”.

L’ultima diretta facebook sarà domani, prima della sospensione pasquale di Domenica e Lunedì.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it