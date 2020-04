De Luca: ordinanza della cassata “riduzione corse Atm, ottiche, ferramenta, librerie riaprono”; report Family Card

Michele Bruno – Il Sindaco di Messina ha chiuso con l’ultima diretta prima della pausa pasquale ma ha assicurato ai messinesi “faremo controlli in giro, quindi restate a casa!”.

Durante la diretta è stato fatto il sunto dei nuovi provvedimenti presi dalla Giunta comunale:

Una è quella che il Sindaco stesso ha definito ordinanza della cassata e che ha motivato così “Il Presidente della Regione Sicilia ha stabilito che le pasticcerie non possono produrre questa domenica e lunedì, allora il Presidente Ars Micciché ha fatto presente che così non è possibile portare avanti la tipica tradizione palermitana della Cassata. Noi ci adeguiamo ma introdurremo una nostra ordinanza con cui si stabilisce che si possono consegnare domenica e lunedì i dolci già prodotti, tra le 8 e le 12, ma non produrre altri dolci. Chi non fa consegne deve tenere chiuso!”.

De Luca ha poi spiegato che per domenica e lunedì sarà ridotto il servizio di trasporti di Atm, sostenendo che “Sugli autobus si sarebbe creata una zona franca senza controlli, per cui gli autisti ci hanno riferito che si è verificata una abitudine di passeggio in città. Visto che domenica e lunedì sarà tutto chiuso, ma io non posso sospendere tutte le corse perché rischierei una denuncia per interruzione di pubblico servizio, e tutto il mondo mi vuole bene – dice ironizzando chiaramente col Governo – abbiamo deciso che allora sarà realizzato il servizio minimo indispensabile”. Chiarisce dunque il Vicesindaco Mondello “Terremo in piedi solo il servizio Shuttle agli orari 7:00, 8:30, 11, 12:30, 18, 19:30″.

Il Primo cittadino ha dunque riferito riguardo all’atteggiamento che sarà tenuto verso le disposizioni nazionali appena prese dal Presidente Conte: “l’attività ludica all’aperto non è ancora consentita, ma l’attività motoria individuale vicino alla propria abitazione invece si, seppure mantenendo la distanza di un metro. Io questo non lo recepisco, tranne per quei bambini, disabili e persone con patologie che ne hanno necessità”.

Verranno aperte, in linea con tali disposizioni, ottiche, ferramenta e librerie nella fascia oraria 9-14.

Per quanto riguarda alberghi e strutture simili, De Luca ha affermato “non ne apro, se non per necessità di alcune persone di trovare un luogo per svolgere la quarantena”.

IL NOSTRO AUGURIO DI UNA SANTA PASQUA A TUTTI VOI: la confusione regna sovrana! Publiée par De Luca Sindaco di Messina sur Samedi 11 avril 2020

L’Assessore Minutoli ha fatto come sempre il punto sui positivi: 354 contagi (– 2), 139 ricoveri, 34 guariti, 34 decessi (+2). Ha ringraziato come sempre per le donazioni di privati e attività commerciali.

L’Assessore Calafiore invece fa un report sulla Messina Family Card, che come detto ieri vedrà sospesa l’iscrizione tra domenica e lunedì, e invece “riaprirà martedì alle ore 8:30”.

“Sono 6046 i nuclei familiari beneficiati – ha detto il Sindaco- circa il 6% delle famiglie messinesi”.

Come detto ieri, l’Assessore ricorda che “i nuclei sono stati suddivisi in FASCIA A (senza reddito e senza aiuti) : 4116 nuclei che hanno già ricevuto il codice a barre ed il buono;

FASCIA B ( con reddito ma senza altri aiuti);

FASCIA C ( che usufruiscono già di aiuti): 1930 nuclei”.

Il Sindaco ha detto “Tra 300-850 euro è il quantitativo che può spettare a un nucleo familiare, ed abbiamo già erogato in media 450 euro a nucleo“.

Calafiore spiega che “verrà presto inserita la funzione annulla card per eventuali errori commessi, ma già molti nuclei familiari hanno fatto richiesta di annullamento chiamando alla nostra linea. – ed aggiunge che- è stata attualmente disposta la sospensione di 340 card a seguito dei controlli incrociati con Inps, e in caso di conferma dei riscontri procederemo all’annullamento e alla denuncia”. Il Sindaco tiene a dire che “sono 52 gli esercizi commerciali già coinvolti”.

L’Assessore ai Servizi Sociali assicura che comunque “restano attivi i centri di quartiere per chi non può o non riesce a registrarsi a casa. Alla III circoscrizione vi è stato un boom di domande perciò oltre la sede del quartiere, abbiamo previsto che renderemo disponibili gli uffici di Palazzo Satellite, che sarà chiuso però il 15 Aprile per sanificazioni”.

