San Fratello: l’Amministrazione Comunale in pellegrinaggio al Cimitero per pregare per i defunti del Covid-19

di Fra Giuseppe Maggiore – Nel giorno in cui Cristo giace nel sepolcro, l’Amministrazione Comunale di San Fratello, guidata dal Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto ha voluto deporre una corona di fiori davanti ai cancelli del Cimitero per ricordare nella preghiera non solo i defunti del piccolo centro nebroideo, ma tutti i medici, infermieri, sacerdoti e tutti coloro che in questi mesi hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Presenti alla preghiera presieduta dal Vice Parroco Don Francesco De Luca, l’Assessore Rosuccia Mancuso, il Presidente del Consiglio Betty Morello, i consiglieri Nicola Savio, Felicia Carroccetto, Claudia Giuffrè, Luigi Mondello e Bettino Oriti.

Un rito semplice ma ricco di significato.

Non è mancata la presenza della Polizia Municipale capitanata dall’Ispettore Capo Pino Varotta seguito dai Vigili Di Bartolo, Carroccio e la vigilessa Todaro.

