Incidente mortale in via Garibaldi: vittima Massimiliano Costa, parrucchiere di 44 anni

Pomeriggio tragico a Messina. Massimiliano Costa, 44 anni, noto parrucchiere e titolare del salone “La bellezza della Donna”, ha perso la vita in un violento scontro tra il suo scooter e un’Audi A1. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 all’incrocio tra via Garibaldi e via San Giovanni di Malta, nei pressi della Villa Mazzini.

Costa, che stava recandosi al lavoro in sella al suo scooter Honda SH, è stato sbalzato a terra a seguito dell’impatto con l’auto. Le ferite riportate nell’incidente sono state così gravi che, nonostante il pronto intervento del personale del 118, il 44enne è giunto al pronto soccorso del Policlinico di Messina in arresto cardiaco, morendo poco dopo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Municipale, che ha immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro. Il conducente dell’Audi A1 è stato sottoposto ad alcoltest e drug test, come previsto dalle procedure in casi di incidenti gravi. Al momento, le autorità stanno verificando le responsabilità e raccogliendo testimonianze per ricostruire i momenti precedenti all’impatto.

Oltre ai rilievi tecnici, una seconda pattuglia della Polizia Municipale è stata impegnata nella gestione del traffico che, a causa dell’incidente, ha subito pesanti rallentamenti lungo l’importante arteria stradale cittadina.