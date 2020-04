Messina, decine in corteo funebre per il fratello dell’ex boss Sparacio: è polemica

In barba alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid19, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, ieri pomeriggio, molte persone hanno accompagnato il feretro di Rosario Sparacio, 70 anni, da tempo malato, fratello di Luigi – storico personaggio di spicco del clan di Giostra 70 anni, poi pentito.

Il corto composto da un centinaio di persone è partito dalla chiesa in cui sono stati celebrati i funerali al Gran camposanto di via Catania.

Non sono mancate le polemiche, considerando che i funerali sono vietati in questo momento e che tanti concittadini hanno dovuto rinunciare all’estremo saluto per il proprio caro a causa del divieto imposto dal diffondersi dell’epidemia.

