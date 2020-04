Corteo funebre a Messina: le reazioni politiche

“Mentre in Italia non si celebrano funerali nei matrimoni, com’è possibile che a Messina in cento abbiano accompagnato al cimitero il fratello di un capomafia? Dietro il feretro di Rosario Sparacio, fratello del boss Luigi, sabato pomeriggio c’erano auto, moto, amici… Dal sindaco Cateno De Luca, sempre pronto a rumoreggiare con la fascia tricolore al petto, stavolta solo silenzio” così il presidente della commissione antimafia dell’Ars Claudio Fava.

“Droni a Messina per vigilare su eventuali assembramenti contro il coronavirus, sistema di sorveglianza intenso e capillare. Cateno De Luca non si tira mai indietro dal farsene un vanto!. Eppure… il funerale di Rosario Sparacio gli è sfuggito! Niente controlli stradali, niente verifiche. Niente…. Cateno De Luca perché di questo non parli? Cateno De Luca dove sei?” : così l’esponente della segreteria di Più Europa Fabrizio Ferrandelli, che è intervenuto alla notizia del corteo funebre immortalato per le strade della città, nonostante i divieti legati all’emergenza Covid19.

Un episodio su cui il sempre rumoroso sindaco non ha avuto nulla da dichiarare, nonostante sia stato richiesto da più parti un suo intervento su una vicenda che per l’ennesima volta mette Messina al centro delle cronache nazionali.

Come Più Europa Messina ci riconosciamo nel grido di allarme lanciato da Ferrandelli, e chiediamo che tra i cittadini dello Stretto non esistano differenze di trattamento. E’ davvero difficile mantenere serenità negli animi già provati di chi sta diligentemente rispettando le regole, e poi vedere il primo cittadino stesso non rispettarle. Anche oggi infatti è stato in giro a farsi filmare e fotografare, tanto da chiederci se questa decantata opera di repressione, con annesse volgarità, sia solo propaganda quantomai divisiva per la comunità messinese.