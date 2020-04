De Luca torna in diretta “amareggiato, querelo chi mi infanga”; scadenze Family Card e altri aggiornamenti

di Michele Bruno – Oggi il Primo cittadino di Messina è tornato a essere protagonista, dopo la pausa di ieri, durante la consueta diretta Facebook delle 18:45.

L’Assessore Calafiore ha fatto il punto sulla Messina Family Card. L’Assessore segnala che “è stata bloccata la card a 202 utenti che avrebbero fornito dati non veritieri, stiamo provvedendo alle verifiche e in caso di riscontro positivo faremo delle denunce”. Il Sindaco ha tenuto a ribadire che ci sono state “1096 richieste di annullamento della domanda”, ringraziando coloro che, avendo compreso di non avere diritto al sussidio, ci hanno ripensato.

Calafiore chiarisce “i dati certi a cui ci affidiamo sono quelli dell’Ufficio Anagrafe. I dati forniti che non corrispondono a questi per noi non possono avere validità. Purtroppo – aggiunge la delegata ai servizi sociali – ci sono stati in questi ultimi tempi cambi di residenza che non sono riportati dall’Anagrafe. Laddove non si potranno aiutare queste persone con la card potremo farlo fornendo loro le buste della spesa” predisposte con le donazioni e l’attività consueta della Messina Social City.

Oggi, secondo l’Assessore “ci sono state 300 presenze nelle circoscrizioni, anche molto animate ad esempio nella V, per richieste riguardanti la Family Card”

il Primo Cittadino ha affermato che “vi sono state finora 8681 richieste di adesione di famiglie alla Messina Family Card” ma che tuttavia “Sabato termineranno le richieste”. L’altra scadenza da segnare “sarà quella del 30 Aprile relativa alle adesioni delle attività commerciali”.

NON SOPPORTO GLI IMBROGLIONI E I CALUNNIATORI: comunque si va avanti senza se e senza ma! Publiée par De Luca Sindaco di Messina sur Mercredi 15 avril 2020

l”Assessore Massimiliano Minutoli, responsabile del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ha fatto il punto sui positivi: ci sono ad oggi 366 contagi, 132 ricoveri, 46 guariti (uno in più di ieri), 37 decessi (un’anziana deceduta oggi). I dati sono quelli forniti da Asp alle 11 di oggi, che noi abbiamo riportato (clicca qui).

“Amam comunica – dice Minutoli – che è stata staccata l’erogazione dell’acqua per un lavoro sulle condotte di Calatabiano, l’erogazione domani inizierà dunque dalle 8 perché l’impianto sarà riallacciato alle 6. Da lunedì riprendono gli interventi di potatura degli alberi per la sagomatura, gli interventi di manutenzione dei torrenti, in particolare del Torrente Guardia e i lavori per la risistemazione della barriera di Galati Marina e vi sarà la conferenza dei servizi per ottenere i pareri per l’intervento su Galati”.

De Luca ha tenuto a chiarire che, in merito al tentativo di esentare i pagamenti delle bollette, “chi si trova ad alloggiare negli immobili comunali non dovrà pagare le rate di Marzo, Aprile e Maggio”. Vi è quindi la temporanea sospensione delle rate per l’emergenza.

ha dunque criticato il Governo “per non aver provveduto a esentare i cittadini dal pagamento delle bollette”. Nel quadro della iniziativa annunciata #iomifidodite, dice il Sindaco “penseremo anche a questo”.

Altra critica riguarda la “situazione immobili dati in locazione a imprenditori e titolari di studi professionali per cui – secondo il Sindaco- è previsto che il 60% del valore di locazione verrà messo a credito di imposta”. Allora incalza “ma ci si è chiesti se l’imprenditore in questa situazione può pagare le tasse?” De Luca accusa il Governo “di fare il gioco delle tre carte” cioè “ti do i soldi, e poi li riprendo attraverso le tasse”. Si chiede ancora “perché gli artigiani non possono usufruire del credito di imposta?”. Secondo il Sindaco il Presidente Conte avrebbe risposto “Noi abbiamo sospeso tutte le procedure esecutive: fino a Giugno i morosi non posso essere buttati fuori“. Allora De Luca “E dopo? Che succederà?”

Critica infine l’Assessore regionale Marco Falcone perché “è scaduto provvedimento di sospensione del pedaggio autostradale” che lui aveva realizzato e che provvederà a querelare l’Onorevole Giulia Grillo per le sue recenti dichiarazioni sul corteo funebre per Rosario Sparacio (dichiarazioni ritirate dai social) e il programma le Iene per le fake news che avrebbero diffuso su una presunta presenza del Sindaco stesso al corteo.

De Luca si è scusato per l’assenza di ieri perché “triste e amareggiato” per le accuse ricevute in questi giorni. Smentendo così le dichiarazioni dello stesso Minutoli che si era affrettato a dire che il Sindaco fosse “fuori per altre attività”.

