Incendio di vaste proporzioni nel barcellonese, al lavoro vigili del fuoco e forestale

Nella serata di ieri un vasto incendio si è propagato tra le colline della frazione di Acquaficara, nel barcellonese. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e di Messina Nord sono intervenute le squadre della forestale regionale e della protezione civile, in collaborazione congiunta, per l’estinzione dei vasti roghi e per la messa in sicurezza di alcune abitazioni minacciate dall’incendio.

Dopo un incessante e faticoso lavoro di contrasto all’incendio incalzato dalle forti raffiche di vento, durato l’intera notte tutti i roghi sono stati spenti alle ore 7 circa di questa mattina e tutta l’area coinvolta è stata bonificata. Si contano danni per decine di ettari di terreno bruciati (al loro interno anche ruderi abbandonati ormai completamente distrutti) ma, grazie alla professionalità di tutte le squadre presenti sul posto, si è riuscito a salvaguardare persone, diversi beni ed animali come ad esempio un maneggio con più di 10 cavalli adibito ad abitazione con all’interno una famiglia per la gestione dell’azienda, fortunatamente tutti salvi. È stata inoltre salvata una pensione per cani.

