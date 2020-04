Code nei quartieri per la Messina Family Card, la Municipale rimette ordine; numeri utili e scadenze

di Michele Bruno – Oggi in città ci sono state code e qualche intoppo nelle sedi delle circoscrizioni per l’accorso di persone interessate ad aderire alla Messina Family Card. il Vicepresidente del III Quartiere, Alessandro Geraci, ci ha spiegato che “nella sede si è creata qualche coda ed è stato necessario l’Intervento della Polizia municipale per evitare il verificarsi di assembramenti” tra coloro che attendevano per poter avere informazioni sulla card.

“Molte persone vogliono annullare la domanda perché hanno commesso errori o hanno ricevuto successivamente altri aiuti, come il reddito di cittadinanza o i bonus previsti per l’emergenza Coronavirus, come i 600 euro di Inps” chiarisce Geraci.

Sono diversi i modi per annullare la richiesta, si può fare per telefono o anche compilando la domanda al sito stesso, nel quale, come più volte spiegato dall’Assessore Calafiore e dal Sindaco in questi giorni, è stata in un secondo momento inserita la funzione annulla domanda. Alle 12 di oggi erano 9300 le domande presentate e 1600 quelle annullate.

Tuttavia “Nel I Quartiere – ci dice invece il Presidente Giovanni Scopelliti – non c’è stato nessun problema, abbiamo gestito le code che si erano comunque create con organizzazione puntuale, addirittura molte persone residenti in altri quartieri si sono recate da noi per ottenere il rilascio delle certificazioni anagrafiche, che non avevano ottenuto dagli altri quartieri”.

Comunque Sabato, alle ore 20, sarà sospeso l’inserimento di nuove richieste per l’ottenimento della Family Card, al fine di procedere ai controlli sulle autocertificazioni arrivate fino ad ora, attraverso il controllo incrociato dei dati dell’Ufficio Anagrafe del Comune e di Inps, in merito ai redditi dichiarati o eventuali omissioni su aiuti già percepiti, come più vote spiegato da De Luca e Calafiore nelle dirette.

Alle 17 di giovedì 30, scadrà inoltre il termine per l’adesione da parte dei commercianti e la compilazione della domanda sul sito apposito, che va comunque perfezionata con la firma delle convenzioni tra Comune di Messina ed esercenti.

Coloro che avessero difficoltà a recarsi negli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, possono contattare la Società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri telefonici 320-0459542, 338-1039638 e 324-9076991, che metterà a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio.

Chiunque invece avesse difficoltà nella compilazione della domanda per informazioni, è possibile contattare i recapiti telefonici:

090/7723558 – 090/7723491;

0907723909 – 0907723913 – 0907723910;

0907723747- 0907723487- 0907723486- 0907723907;

0907723934- 0907723485-0907723912;

0907723929- 0907723911- 0907723483;

0907723908- 0907723777.

Il Comune di Messina tiene a precisare, comunque, che soltanto coloro che sono sprovvisti di supporti informatici per accedere al sito e formalizzare la richiesta potranno recarsi nelle sedi delle Circoscrizioni di appartenenza nei luoghi e orari riportati:

I Circoscrizione, via Vico Petraro n. 6, a Tremestieri c/o Caserma Carabinieri

da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 13.00

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30;

II Circoscrizione, Palazzo Servizi – Stadio San Filippo

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle ore 13

martedì e giovedì anche dalle 13.30 alle 17.30;

III Circoscrizione, c/o Istituto La Pira e c/o piazza della Repubblica (pal. Satellite) riservata ai residenti a valle della Circoscrizione,

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

martedì e giovedì anche dalle 13.30 alle 17.30;

IV Circoscrizione, viale San Martino is.88, ufficio Tributi

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30;

V Circoscrizione, via Nicola Petrina n.2, ex via Appennini

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30;

VI Circoscrizione, via Consolare Pompea 1853, Ganzirri

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30.

Intanto, lo staff del Prefetto Maria Carmela Librizzi, fa sapere che “al fine di effettuare un approfondimento della situazione economico – sociale della provincia di Messina, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, lunedì 20 aprile si terrà, presso la Prefettura di Messina, una riunione, in videoconferenza, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale, oltre i vertici delle Forze dell’Ordine, sono stati invitati a partecipare anche il Sindaco di Messina, il Presidente della Camera di Commercio, i rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, delle categorie produttive, dei sindacati confederali, oltre che di UGL e CISAL”. Dobbiamo quindi ritenere che potrebbero esserci nuovi aggiornamenti e forse nuove misure previste per la situazione di difficoltà economica che si riscontra a seguito dell’emergenza.

