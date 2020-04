Comune di Messina e droni, affittati alla società dell’esperto ‘a titolo gratuito’

di Luana Spanò – Il sindaco De Luca aveva sempre spinto sulla necessità di utilizzare i droni per sorvolare la città e attuare così maggior controllo. Il 24 marzo dopo aver ricevuto il via libera dall’Enac, ha dovuto veder interrompere la sua attività aerea il 26 marzo, con l’immediato stop alimentato dai dubbi sollevati dal Capo della Polizia di Stato Gabrielli che voleva eseguire gli approfondimenti del caso, riguardo delicati aspetti quali la sicurezza, la privacy, gli equilibri e l’ordine aereo. “Attendiamo la decisione definitiva – affermava De Luca – ma noi intanto andiamo avanti, perché al momento nessuno ha dato comunicazione ufficiale e, quindi, pur sospesa momentaneamente, resta l’autorizzazione data dall’Enac il 24 marzo”.

Il 31 marzo non si era fatta attendere la circolare ministeriale che sbloccava l’uso dei droni per vigilare sul Comune di Messina e il sindaco De Luca non aveva trattenuto la gioia “La battaglia è stata vinta, i nostri droni potranno tornare a volare. La nostra Polizia municipale potrà dunque utilizzarli come strumento di rispetto delle misure di contrasto al Covid-19. Da adesso disporrò controlli a tappeto su tutto il territorio”.

Di fatto a sollevare le polemiche e molti dubbi è stato il preventivo di spesa di euro 4.500, oltre iva, per la locazione pari ad un periodo di tre mesi e per un numero complessivo di 10 operazioni di volo, alla Società Studio Labing Srls. La Società dell’ingegnere Gabriel Valentino Versaci, esperto nominato in precedenza a titolo gratuito per supportare il sindaco nelle procedure da attuare per il controllo, il monitoraggio e la vigilanza del territorio attraverso l’ausilio di S.A.P.R (Sistemi Aeromobili a pilotaggio Remoto), compreso il reperimento di detti sistemi nonché di Studio/pianificazione delle operazioni specializzate da svolgersi.

Il consigliere del Comune di Messina, Alessandro Russo, insorge e in un post scrive:

“Quindi i droni.

Prima nomini un consulente per i droni a titolo gratuito.

Non avendoli, devi affittarli.

Allora da chi li affitti?

Ovvio! Dalla società del consulente gratuito.

Affidamento diretto di € 4.500 e le altre ditte cittadine che hanno i droni stanno a guardare”.

In breve, consulente gratuito, droni pagati.

