Lite tra fratelli finisce nel sangue a Mandanici, ferito con colpo di fucile: scatta la corsa in ospedale

Una lite tra fratelli finita nel sangue a Mandanici, degenerata in una sparatoria a colpi di fucile.

Il fatto, al vaglio dei Carabinieri, è avvenuto ieri sera intorno alle ore 19 nel paese in provincia di Messina.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, due giovani allevatori di 29 e 28 anni presenti nella loro proprietà si sarebbero resi protagonisti di un alterco per motivi ancora da comprendere.

Il 28enne, M. R., è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gaetano Martino di Messina. Il giovane ha una grave ferita al braccio e i chirurghi vascolari stanno valutando per un delicato intervento. Ignoti al momento i motivi del ferimento, che potrebbero essere legati alla gestione dei pascoli nei terreni di Mandanici oppure a dissidi familiari di altra natura. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione, diretti dal comandante della compagnia Messina sud, magg. Alessandro Brunetti.

Nelle prossime ore potrebbero essere presi provvedimenti nei confronti dell’autore della sparatoria, il quale sarebbe stato ascoltato a lungo per delineare meglio i contorni della vicenda.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it