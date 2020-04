Restituiti molti buoni spesa dopo l’appello del sindaco di Lipari Marco Giorgianni

di Luana Spanò – Il Comune di Lipari ha registrato più di 900 richieste per il bonus alimentare. Alcuni rumors, ci avevamo chiesto di intervenire e sottolineare che, così come aveva anche dichiarato il primo cittadino, seppur in questa fase, per accelerare i tempi erano state accolte la stragrande maggioranza delle domande, facendo fede alle autodichiarazioni, i controlli sarebbero stati effettuati a breve. Chiunque, infatti, ha dichiarato il falso dovrà risponderne penalmente. Gli stessi ci facevano sapere che alcune famiglie davvero in difficoltà, in attesa di ricevere i buoni, trovano sostentamento alimentare presso la Caritas. Il primo cittadino in una diretta aveva comunicato la possibilità di restituire volontariamente i buoni richiesti in assenza di requisiti. Dopo la comunicazione del primo cittadino e la ripresa della notizia a mezzo stampa il comune ha registrato la restituzione di molti buoni da famiglie che erroneamente avevano compilato la domanda. Continua la verifica delle autocertificazioni che erano risultate incomplete.

