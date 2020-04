Violazione norme su assembramenti e mobilità: un esposto al Prefetto verso il Sindaco De Luca

55 cittadini e 3 movimenti e associazioni (+Europa, Italia Nostra, messinAccomuna) hanno inviato ieri pomeriggio alla Prefettura e per conoscenza al Governo nazionale, al Governo regionale e alla Procura della Repubblica di Messina un esposto affinchè vengano verificate le eventuali reiterate violazioni delle norme sul divieto di assembramento e sulle restrizioni alla mobilità da parte del Sindaco di Messina, Cateno De Luca.

Il documento stigmatizza alcuni episodi che hanno visto protagonista il sindaco Cateno De Luca, e chiede di accertare se ci siano state violazioni: dal primo “blocco” dello Stretto (che un blocco non era) del 24 marzo, che ha fatto fare a De Luca un enorme balzo nella notorietà fuori da confini cittadini e anche regionali, all’episodio del 6 aprile, con una visita in una famiglia con una persona malata, quindi immunodepressa, per la consegna di un uovo di pasqua, fino ad arrivare agli stessi episodi del 10 aprile, e alla “escalation” dell’11, sabato scorso, al rione Taormina, con tanto di video, foto e polemiche, per arrivare ad una messa estemporanea sul tetto del Don Orione, “vietata dalle attuali normative”, scrivono.

Ecco il testo integrale

