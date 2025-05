La Uil-Fpl denuncia ancora ritardi nel pagamento del salario accessorio dei dipendenti comunali

“Pur apprezzando la sollecitazione del Direttore Generale del Comune di Messina rivolta ai Dirigenti per il pagamento del salario accessorio 2024 restano ancora da pagare alcune spettanza relative al 2023. Tra queste vi è la P.E.O. 2023 (Progressione economica orizzontale) definita oggi Differenziale Stipendiale che viene attuata attraverso un bando di selezione trta i dipendenti aventi diritto. Ciò consente al termine della procedura la pubblicazione di una graduatoria tra tutti i partecipanti al bando e di avere attribuito un “differenziale stipendiale” che stabilmente farà parte dei loro stipendi. La decorrenza della progressione è dal 01 Gennaio 2023, a giugno saranno 30 mesi, e nonostante le lungaggini nella formulazione del bando, la sua pubblicazione e la presentazione delle istanze a fine 2024 ancora non si è provveduto a pubblicare la graduatoria relativa di una procedura che può considerarsi routinaria perche esitata negli anni precedenti. Altro aspetto del richiamo alla liquidazione 2023 è legato alle risorse dell’ art. 208 del Codice della Strada che, pur definite con una norma contrattuale non sono state ancora liquidate al personale della Polizia Municipale avente diritto nonostante ripetute segnalazioni in merito”.

Lo scrivono in una nota stampa i dirigenti sindacali della Uil-Fpl di Messina.

