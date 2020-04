Ancora disagi per le gestanti in attesa della morfologica

di Luana Spanò – Il Comitato cittadino, L’Ospedale di Lipari non si tocca, torna alla carica sulla questione Percorso nascita: “In questo ultimo mese segnato dall’emergenza covid 19, è stato chiesto di garantire presso l’ospedale di Lipari almeno i servizi sanitari indifferibili. Tra questi, il Percorso nascita e nello specifico l’esame di ecografia morfologica. Ad oggi, dobbiamo registrare con disappunto che, nonostante le iniziali rassicurazioni, non è ancora possibile effettuare tale esame. La direzione sanitaria, nella persona del dott. Compagno, ha già verificato che più di un medico ginecologo operante presso il nostro ospedale è abilitato ad effettuare l’ecografia morfologica. Ora sembra che il macchinario in dotazione all’ospedale non sia sufficientemente accurato, così che la direzione stessa ha fatto richiesta all’ASP di un nuovo ecografo con una risoluzione superiore, tale da offrire un servizio adeguato”.

Il Comitato si chiede quale sia il problema, se citando testualmente le parole del dottor La Paglia, “Il problema dell’ASP di Messina non sono i soldi, perché fortunatamente il bilancio consente di acquistare ecografi ”.

Alla luce di tali dichiarazioni e visto il momento che richiede di ridurre al minimo gli spostamenti, il Comitato auspica che chi di dovere accolga la richiesta del nuovo macchinario e che questo sia consegnato in tempi brevi.

E conclude: “Non vogliamo credere che si stia speculando sulla salute delle future madri eoliane. Troppe donne, in questo delicato periodo di emergenza, si sono sobbarcate stressanti viaggi, dovendo raggiungere centri privati nelle città di Milazzo, Messina e Catania, per un esame che può arrivare a costare 200 euro o più, ma che potrebbero effettuare comodamente nella loro isola”.

Secondo quanto affermato, le risorse economiche ed il personale sarebbero già disponibili. L’unico ostacolo sarebbe solo l’acquisto e l’invio alla struttura ospedaliera di un macchinario adeguato per effettuare la morfologica, richiesta già inoltrata dalla direzione sanitaria all’ASP.

