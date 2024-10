Premiato dal Sindaco Basile il marinaio messinese per il coraggioso salvataggio al largo delle Eolie

Un encomio per il coraggio, la professionalità e il senso del dovere dimostrati nel portare a termine una non semplice operazione di salvataggio a mare: è la sintesi dello speciale attestato consegnato oggi, giovedì 24 ottobre 2024, dal sindaco di Messina al concittadino Domenico Isola, marinaio della Liberty Lines.

“Il mio massimo apprezzamento per il coraggioso intervento – recita l’encomio a firma del sindaco Basile –. Per il coraggio, la professionalità e il senso del dovere dimostrati nel portare a termine una non semplice operazione di salvataggio a mare, effettuata il 5 giugno dello scorso anno, al largo delle isole Eolie. Esprimo profonda riconoscenza e gratitudine al marinaio messinese per il suo decisivo intervento, a seguito della collisione tra l’aliscafo sul quale prestava servizio e una barca a vela, che senza esitazione con determinazione e professionalità è riuscito a mettere in salvo la famiglia a bordo del natante, padre, madre e una bimba, finiti in mare e riportarli sull’aliscafo. Un eroe di tutti i giorni, esempio di virtù e di altissimo senso del dovere, una vera e propria sentinella del mare. È intorno a questi valori di solidarietà che la Città si riconosce, attraverso un concittadino degno interprete di onorare Messina”.

Basile nel consegnare l’attestato ha aggiunto: “Le parole spesso non riescono a dare il senso della grandezza del gesto, ma è doveroso ringraziarla per il chiaro esempio di virtù civica. Conferire oggi l’encomio al suo coraggio ed altruismo è un momento di soddisfazione per la nostra Amministrazione e motivo di orgoglio per tutta la Città. Un bellissimo esempio da mettere in evidenza per il valore del lavoro, ma soprattutto l’importanza di adoperarsi per gli altri salvando la vita di altre persone, la cosa più preziosa che abbiamo”. Il sig. Isola visibilmente emozionato ha avuto modo di esporre in sintesi le fasi del salvataggio ed ha ringraziato il Sindaco per il riconoscimento e le parole di stima, nonchè l’intera amministrazione, cui erano presenti il vicesindaco Salvatore Mondello e il direttore generale del Comune Salvo Puccio.

