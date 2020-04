Ospedale Papardo: 2 medici positivi, chiusi tre reparti ed eseguiti tamponi

Due medici risultati positivi al Covid19 nell’azienda ospedaliera Papardo: 1 in Endocrinologia e 1 in Medicina Interna. In attesa di una dichiarazione ufficiale del Direttore Generale La Paglia, contattato al telefono ma irraggiungibile da stamattina, fonti non ufficiali confermano la chiusura provvisoria di tre reparti dell’Azienda Ospedaliera del polo nord di Messina, che dovranno essere sanificati e dove sono stati predisposti tamponi per tutti.







Tra i positivi che hanno fatto crescere il “numero” fornito dalla Regione, con un aumento di 14 casi, ci sarebbero anche alcuni operatori di Cristo Re del focolaio del 15 marzo, a cui il tampone è stato eseguito il 31 marzo e il risultato fornito solo ieri 18 aprile.

