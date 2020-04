Medico positivo Covid 19 all’Ospedale Papardo: il dg Paino “reparto sanificato, mai chiuso”

Arrivano notizie ufficiali che chiariscono nel dettaglio le notizie non ufficiali giunte in redazione su un medico positivo al covid19.

Il caso si è registrato la scorsa settimana e il medico, che ora si trova ricoverato ma non in gravi condizioni, ha fatto un turno di guardia notturna ma non ha avuto contatti con nessun paziente, come ci conferma il Direttore Generale dell’ospedale Papardo Mario Paino.

“Il reparto di Endocrinologia è accorpato a quello di Medicina Generale e non è mai stato chiuso – afferma il primario – nell’arco di 24 ore, tra giovedì e venerdì, sono stati eseguiti i tamponi a 19 pazienti e a tutto il personale coinvolto: nessuno è risultato positivo”.

Disposta e già eseguita anche la sanificazione: “Abbiamo provveduto a spostare i malati e sanificare gli ambienti, ma ripeto – continua Paino – non c’è alcun motivo di fare allarmismo. Nessun tampone è risultato positivo, e verrà effettuato un secondo controllo.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it