CittadinanzAttiva e Family Card: “Posticipo per la presentazione delle domande e linee telefoniche dedicate”

CittadinanzAttiva di Messina esorta una maggiore attenzione ai soggetti più fragili e chiede alle autorità comunali il posticipo della presentazione delle domande per la Family Card, per non penalizzare i grandi invalidi.

“I grandi invalidi sono una categoria di cittadini, che rispetto agli altri ha più bisogno di assistenza, per definire i dettagli burocratici, pertanto chiediamo di prolungare i tempi della consegna delle domande al 28 aprile.

Inoltre, in questi giorni in tanti ci hanno contattato, perché non hanno ricevuto ancora la Social Card e non sanno a chi rivolgersi, a tal proposito sarebbe opportuno realizzare una linea telefonica adibita a cellula di risposta, dedicata a quanti hanno bisogno di conoscere e comunicare”.

L’appello di CittadinanzAttiva è rivolto sempre al Comune di Messina, impegnato a sostenere una miriade di richiesta d’aiuto.

“Sono momenti difficili, e ci dobbiamo impegnare a superarli insieme, senza lasciare nessuno indietro, quindi l’attenzione verso chi ha bisogno deve essere massima. CittadinanzAttiva, da oltre quarant’anni è l’orecchio e la voce del territorio, di chi ha bisogno, sempre pronti a sostenere chi non ha voce, con stile e concretezza”.

