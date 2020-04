Dissesto idrogeologico: a Giardini Naxos in sicurezza il torrente San Giovanni

Procede a ritmi serrati l’attività della Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Un altro importante risultato riguarda i lavori di sistemazione idraulica del torrente San Giovanni, a Giardini Naxos, nel Messinese. L’Ufficio diretto da Maurizio Croce ha infatti portato al traguardo la gara che vede in testa alla graduatoria, con un ribasso del 25,7 per cento sull’importo, la Consolidamenti Speciali srl di Acireale.

Si risolve così una situazione annosa e molto pericolosa: l’ultima esondazione del 2015 causò infatti danni ingenti a negozi e abitazioni private, con gran parte del centro storico della cittadina sommerso dall’acqua e dal fango.

Si interverrà sulle cause, con la creazione di vasche di raccolta a monte del canale e un allargamento della sezione idraulica, oltre allo spostamento di tutti quegli elementi infrastrutturali che ne hanno modificato i livelli. Verranno altresì realizzati nuovi argini e collocata una serie di flessibili in acciaio per la protezione delle colate detritiche. Si procederà altresì con il riposizionamento di tutte le reti dei sottoservizi che hanno creato sino ad oggi interferenza con il regolare deflusso delle acque. In ultima analisi, verrà demolito lo scatolare esistente e sostituito con uno a sezione uniforme.

