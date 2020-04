Mili San Marco: spari all’auto della ex, fermato un 23 enne

Un episodio di stalking. Un grave atto di violenza alla ex ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile che hanno indagato sul crivellamento ad una smart, registrato a Mili San Marco lo scorso martedì pomeriggio.

Ieri sera poco dopo le 20 è stato chiuso il cerchio, con il fermo di un 23 enne ritenuto l’attentatore.

Per 48 ore s’era reso irreperibile, poi è stato rintracciato e bloccato dai poliziotti. Secondo indiscrezioni giornalistiche il ragazzo fermato aveva in corso un processo per stalking nei confronti della ragazza cui è riferibile la Smart, la sua ex, con divieto di avvicinamento.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it