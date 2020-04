Palazzo Zanca: oggi primo consiglio comunale su Emergenza Covid

Oggi, venerdì 24, dalle ore 17, il Consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria in modalità telematica su piattaforma webex meet. L’ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 1) Misure di contenimento sanitario, di tutela sociale ed economica delle famiglie messinesi in risposta all’emergenza Coronavirus; 2) Provvedimenti economici di competenza comunale a sostegno della ripresa economica cittadina susseguente all’emergenza Coronavirus.

Il Presidente f.f. Nino Interdonato ha dichiarato che l’occasione sarà anche utile per testare questo sistema che potrebbe rivelarsi necessario per altre sedute urgenti di Consiglio in quanto col COVID 19 sarà necessario conviverci fino a quando non ci sarà una somministrazione massiva del vaccino.

