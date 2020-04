Isole Eolie verso contagi ZERO. Quasi tutti i positivi verso la negativizzazione

di Luana Spanò – Buone notizie per le Isole Eolie, dai tamponi effettuati 4 dei 5 contagiati dal Covid-19 risultano negativi. Questo è stato il primo tampone negativo, comincia per loro il processo di negativizzazione, che dovrà concludersi con un secondo tampone. L’unica persona che al momento risulta positiva è in quarantena dal 10 marzo. Estesi i tamponi anche alla casa di riposo presente nel Comune di Santa Marina Salina, così come da disposizione regionale. Il sindaco Domenica Arabia si dichiara felice e soddisfatto del risultato del contenimento messo in atto cui hanno contribuito i comportamenti dei cittadini, rispettando le norme vigenti.

Anche il sindaco del Comune di Lipari Marco Giorgianni ha informato che gli oltre cento tamponi effettuati fino ad ora, sono risultati negativi.

Grande sospiro di sollievo per tutti i sindaci delle Eolie che grazie all’aiuto della Protezione Civile, stanno provvedendo a distribuire le mascherine alla popolazione. A breve diventerà un obbligo indossarla regolarmente sia per uscire, sia per svolgere la propria attività lavorativa.

Resta comunque alta la guardi e si continuano a rispettare le disposizioni. Le Eolie si preparano così ad affrontare la fase due con probabili contagi zero. Ciò che preoccupa adesso è la stagione lavorativa già fortemente compromessa.

