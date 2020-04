San Filippo del Mela: 39enne arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato il 39enne F.O., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati nel controllo del territorio, mentre pattugliavano le strade di San Filippo del Mela, hanno notato l’uomo, sulla pubblica via, nei pressi della propria abitazione, mentre consegnava alcuni involucri a due giovani. I Carabinieri sono intervenuti, bloccando i tre uomini, e li hanno sottoposti a perquisizione personale all’esito della quale, indosso ai due giovani, sono state rinvenute alcune dosi di marijuana. I Carabinieri pertanto hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare nei confronti del 39enne F.O. rinvenendo tre piante di marijuana.

F.O., che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per altri reati, è stato arrestato in flagranza del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto è stato tradotto presso la casa circondariale “MADIA” mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori. Lo stupefacente è stato sequestrato ed inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

Inoltre i tre uomini sono stati sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni volte a limitare il contagio del Covid-19, in quanto fuori dalle proprie abitazioni senza un giustificato motivo.

