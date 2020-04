Il Comitato L’ospedale di Lipari non si tocca sollecita la Paglia. Il percorso nascita non aspetta più

Il Comitato sollecita il dirigente La Paglia affinché vengano accelerati i tempi di consegna dell’ecografo per effettuare la Morfologica presso l’ospedale di Lipari: ” Oggi 30 APRILE, riceviamo ancora segnalazioni di future mamme che purtroppo non possono effettuare la MORFOLOGICA presso l’ospedale di Lipari, perché non si hanno ancora notizie del macchinario.

Chiediamo, come già anticipato, che i tempi di consegna del macchinario vengano perfavore accelerati . Di questi tempi e soprattutto per le future partorienti, ogni giorno che passa è molto prezioso per il proprio benessere psico fisico. Per non parlare del fatto che questo particolare esame può e deve essere fatto solo in una specifica fase della gravidanza.

In periodi di emergenza crediamo ci siano procedure che possano velocizzare i tempi burocratici. Quello che chiediamo è proprio un segnale di cambiamento. Una maggiore attenzione verso i bisogni e le necessità dell’ Ospedale di Lipari e dunque verso i cittadini Eoliani. Conosciamo i tempi canonici della burocrazia, ma sappiamo che quando la volontà e le esigenze sono concrete, i tempi si possono ridurre notevolmente. Soprattutto se a trarne i benefici sono i cittadini di una intera comunità, quella Eoliana”.

