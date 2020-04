Due Canadair e squadre a terra dei Vigili del fuoco hanno finalmente domato un vasto incendio di macchia mediterranea divampato oggi pomeriggio in località Gelso sull’isola di Vulcano (ME). Spente le fiamme in due abitazioni, nessun persona è rimasta coinvolta dall’incendio.

