Fase 2: Bonino, “finalmente Conte si accorge delle donne”

“Dopo la mobilitazione ‘Dateci Voce’ di sabato scorso e la mozione presentata in Senato il governo si accorge di aver escluso le donne dalle famigerate ‘task force’ incaricate di gestire la fase post-emergenza”. Lo dichiarano Emma Bonino, leader di +Europa e Costanza Hermanin, vicesegretaria di +E e componente del gruppo promotore di #Datecivoce.

“Siamo contente di aver dato come Piu’ Europa il nostro contributo. E’ una questione di meritocrazia: se in Italia ce ne fosse, una normale distribuzione statistica produrrebbe automaticamente una rappresentanza bilanciata negli organi collegiali. Bene la risposta di Conte – proseguono – attendiamo di vederne la realizzazione concreta. Se il paese e’ tanto lontano dal concepire la parita’ da pensare task force tutte al maschile, significa che gli strumenti che abbiamo sono insufficienti. E non e’ solo questione di numeri, ma anche di scelte. Con piu’ del 60% del personale sanitario di sesso femminile, includendo le donne si sarebbero forse fatte scelte piu’ avvedute in tanti settori, non ultimi – concludono Bonino ed Hermanin – sulla scuola e il lavoro part time”.(ANSA)

