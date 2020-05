Festa della Mamma 2020: C&T a sostegno della campagna Airc “L’Azalea della Ricerca” che quest’anno sboccia solo online

Con la Festa della Mamma torna l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Tuttavia, per la prima volta dopo trentasei anni, questo ormai iconico fiore quest’anno non sarà distribuito in piazza dai volontari ma si potrà ricevere direttamente a casa ordinandolo online su Amazon.it

“Una scelta doverosa per tutelare la salute di volontari e sostenitori della Fondazione dai rischi dell’emergenza Covid-19 – spiegano in AIRC – possibile solo grazie al coinvolgimento di Amazon che ha raccolto il testimone dalle mani di 20 mila volontari”.

Per Olga Mondello Franza – presidente di Caronte & Tourist S.p.a. nonché attivista e sostenitrice anche di Airc – “ogni giorno, da oltre trent’anni, tanti piccoli grandi gesti di solidarietà alimentano la ricerca rendendo i tumori femminili sempre più curabili. Queste migliaia di sostenitori e volontari sono una forza, l’unica più forte del nemico. L’Azalea della Ricerca è un regalo che avvicina anche stando lontani; è un abbraccio, fortissimo anche se virtuale, alle mamme e alle donne d’Italia”.

La ricerca è una preziosa alleata per tutte le donne come testimoniano i risultati raggiunti per sconfiggere – ad esempio – il tumore al seno, neutralizzato nell’87% dei casi.

