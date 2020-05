“Meridionali inferiori”: Vittorio Feltri querelato da due avvocati messinesi, “doveroso intervenire”

Chiedono un intervento dell’Ordine dei Giornalisti e presentano querela due avvocati messinesi che hanno intrapreso una battaglia legale dopo le esternazioni del direttore di Libero Vittorio Feltri. Si tratta di Vincenzo Ciraolo, già presidente dell’ordine degli avvocati di Messina, insieme al Collega Dario Restuccia.

“Abbiamo ritenuto doveroso assumere iniziative nei confronti del giornalista Vittorio Feltri per le espressioni ingiuriose, infamanti e ingiustificate nei confronti dei meridionali, a tutela della nostra dignità, delle nostre famiglie e di tutta la gente del Sud.

In data odierna abbiamo sporto querela presso la Procura di Messina (con il patrocinio dell’avv. Marcello Blanca di Messina) e presentato esposto all’Ordine dei Giornalisti di appartenenza.

Ci teniamo a precisare che in caso di rinvio a giudizio, provvederemo a costituirci parte civile per ottenere il giusto risarcimento dei danni, il cui corrispettivo sarà devoluto ad un Ente benefico della Lombardia – ciò a testimonianza del fatto che riteniamo che i lombardi e dal gente del Nord non siano tutti uguali”.

