La Polizia di Stato intensifica i controlli per garantire la sicurezza ferroviaria

La Polizia di Stato ha annunciato i risultati positivi della dodicesima giornata dell’Operazione Rail Safe Day, un’iniziativa volta a garantire la sicurezza ferroviaria su tutto il territorio nazionale. Ieri, 95 operatori della Polizia Ferroviaria della Sicilia hanno dedicato il loro impegno a ispezionare 111 siti ferroviari, tra cui 92 stazioni, con l’obiettivo di contrastare comportamenti scorretti e l’indebita presenza di soggetti che minacciano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

Durante l’operazione, sono state effettuate verifiche approfondite, coinvolgendo un totale di 780 persone. Come risultato di tali controlli, sono state elevate 3 sanzioni in diverse località, dimostrando l’impegno della Polizia di Stato nel preservare l’ordine e la sicurezza nel contesto ferroviario.

In particolare, a Messina sono state emesse sanzioni in conformità con il Codice della Strada, mentre a Taormina è stata elevata una sanzione per il danneggiamento della barriera di un passaggio a livello.

