Sindaco De Luca “Se entro settimana non sarà sbloccata la CIG occuperò l’Assessorato del Lavoro”

“Se entro questa settimana non si sbloccheranno tutte le pratiche di cassa integrazione ancora ferme, andrò a Palermo ad occupare l’Assessorato regionale del Lavoro”. Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, a seguito della richiesta dei sindacati di riconoscere a funzionari del Dipartimento lavoro 10 euro per ogni pratica di Cig esitata.

“Mentre decine di migliaia di lavoratori sono ancora in attesa della cassa integrazione per sfamare le proprie famiglie – conclude il Primo cittadino – a Palermo si fanno trattative per dare più soldi ai dipendenti regionali. In questo difficile momento non si possono tollerare né le richieste di pizzo legalizzato fatte da chi tiene in scacco la Pubblica Amministrazione, né la debolezza di certi politici che amano il quieto vivere” E’ questa la riflessione fatta dal Sindaco sul tema delle richieste di cassa integrazione non ancora esitate.

