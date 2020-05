Vigili del Fuoco e SUES 118: al Papardo incontro di formazione sul bio-contenimento

Nella mattinata del 5 maggio 2020, si è svolto un primo incontro informativo tra il Comando Provinciale VF di Messina e il SUES 118 (Sistema Urgenza Emergenza Sanitaria).

I Vigili del fuoco del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radioattività) si sono interfacciati col personale sanitario, all’interno dei locali messi a disposizione dalla struttura ospedaliera Papardo, per discutere sulle procedure da adottare nel soccorso sanitario e tecnico urgente nei casi di bio-contenimento per rischio NBCR.

La tematica dell’incontro ha avuto come scopo principale l’obiettivo di avviare una fattiva collaborazione tra due enti che operano nel servizio di soccorso e ha improntato argomentazioni sulle procedure e materiali da adottare in casi di bio-contenimento e NBCR.

Per il Comando di Messina sono intervenuti il Capo Reparto Alessandro ROMEO e il Capo Squadra Paolo LA VERSA per le competenze NBCR; per l’ufficio Formazione e TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) è intervenuto il Vigile Coordinatore Carmelo SIRACUSA.

Per tutta la durata dell’incontro sono state rispettate tutte le precauzioni indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

L’incontro è terminato poco dopo le ore 12.

