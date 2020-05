Covid19 all’Ortopedico di Messina, tutti negativi i tamponi

Sono tutti negativi i 280 tamponi processati sul personale sanitario e i degenti dell’Istituto Ortopedico di Ganzirri, dopo che alcuni di loro erano entrati in contatto con una paziente poi risultata positiva. L’allarme di un possibile nuovo focolaio aveva generato preoccupazione, in attesa dei risultati che confermano come la situazione sia sotto controllo.

Era lo scorso 28 aprile quando ai sanitari è arrivato dell’esito positivo del tampone, effettuato l’11 aprile in una casa di riposo e il cui risultato si è conosciuto, per l’appunto, solo 17 giorni dopo. Sulla vicenda era intervenuto anche un consigliere comunale.

