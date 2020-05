Il Comitato Eolie 20-30: “Non possiamo vivere di promesse”

di Luana Spanò – Continua l’attività del Comitato Eolie 20-30, che ha scelto questo nome perché punta ad una programmazione decennale. Tra gli obiettivi, una zona franca urbana, un fondo emergenziale per le imprese, passaporto sanitario per gli accessi alle isole minori e valutazione di una class action contro lo stato.

Il video promosso punta ancora una volta a sensibilizzare sulla particolare situazione in cui versa il territorio.

“Alle Eolie le attività turistiche sono chiuse dallo scorso autunno. Molte famiglie hanno finito i loro risparmi. Hanno bisogno di certezze e di ripartire”.

