OSS Covid della Cisl FP in presidio permanente

Dopo il sit in di lunedì continua il presidio dei lavoratori precari OSS Covid della CISL FP ormai cessati dal 28 febbraio 2023 e rimasti esclusi dalla stabilizzazione presso gli uffici amministrativi dell’Ircss Neurolesi Piemonte di Villa Contino.

“Una presenza fisica – spiega il segretario generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri – che vuole testimoniare lo stato di profondo disagio vissuto da questi lavoratori in attesa di essere stabilizzati. Un presidio per chiedere trasparenza, equità e celerità nelle scelte.” I lavoratori resteranno in assemblea permanente finché non sarà presa una giusta decisione sul loro futuro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it