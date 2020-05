Mentre si discute sulla promozione delle isole minori come territori Covid free, un nuovo caso di positività a Salina

di Luana Spanò – Il comune di Leni registra il suo primo caso di Covid-19, contando sull’isola di Salina 4 guariti, 1 deceduto e 2 attualmente positivi.

Sarebbe una persona rientrata dal nord Italia e posta in quarantena precauzionale. Secondo alcune fonti non avrebbe atteso l’esito del tampone prima di farla terminate, forse tranquillizzata dalla totale assenza di sintomi. In corso tutti i controlli del caso e tamponi estesi a tutte le persone con cui ha avuto contatti.

Sono stati molti i dibattiti tra i sindaci delle isole minori all’inizio della fase due sul rinvio degli accessi alle isole e solo dopo aver effettuato il test sierologico. Anche il Comitato spontaneo Eolie 20-30 ha avanzato la richiesta di un presidio medico permanente agli imbarchi per le Isole Eolie per il mantenimento di una “Safe Zone”.

Tuttavia, in unanimità i sindaci hanno sempre chiesto alla popolazione eoliana di tenere alta la guardia, utilizzando le mascherine, obbligatorie, e il distanziamento sociale.

Oggi risuonano prepotentemente le parole del sindaco di Santa Marina Salina che metteva in guardia sulla pessima strategia marketing di promuoversi come territori Covid free al ridosso della fase due, consapevole che misure così importanti come quelle avanzate avrebbero necessitato tempi più lunghi del previsto.

