Silvia Romano è stata liberata: l’annuncio di Conte

A quasi due anni dal rapimento in Kenya di Silvia Romano, la 24enne cooperante italiana è stata liberata dopo essere stata prigioniera in Somalia. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui social: “Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna: Silvia ti aspettiamo in Italia!”

Silvia è stata rapita il 20 novembre 2018 a Chakama in Kenya, a 80 chilometri da Malindi. Le autorità competenti italiane, di lei, hanno sempre detto che fosse viva, e che con molta probabilità si trovava in Somalia.

Era stata venduta ai terroristi somali di Al Shabaab dai criminali che l’hanno rapita nel villaggio dove lavorava a favore dei bambini e dei giovani del luogo, consentendo loro di andare a scuola.

