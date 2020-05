Sindaco di Leni: “Situazione sotto controllo, ma non lasciate il comune”

di Luana Spanò – Il sindaco di Leni Giacomo Montecristo fa la sua prima diretta inseguito al primo caso di Covid-19 nel suo comune, sull’isola di Salina. Conferma che la donna prima della fine della quarantena precauzionale, rassicurata dell’assenza di sintomi, dopo aver raggiunto dal nord Italia il compagno sull’isola, è venuta a contatto con più persone.

Chiuso il supermercato dove si è recata per la sanificazione. Messi in quarantena anche i proprietari del Despar. Da domani a tutti gli abitanti del comune sarà recapitata la spesa a domicilio da un alimentari di Malfa. Il sindaco raccomanda a tutti di non lasciare Leni fino all’arrivo dei risultati dei tamponi estesi alle 16 persone venute a contatto con la donna, “se gli spostamenti sono fortemente necessari indossate mascherine e guanti”.

