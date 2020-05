Oggi riunione del consiglio comunale: lo streaming su Youtube e la “giusta trasparenza”

Le ultime polemiche seguite alla seduta del consiglio comunale in streaming, hanno sortito l’effetto di accelerare il rispetto delle regolamento del consiglio comunale che sarà trasmesso per tutti in diretta come previsto fin dal 2018. Fatta salva la discrezionalità delle singole testate di diffondere o meno lo streaming istituzionale, o di voler seguire con i propri mezzi il consiglio comunale. Ci sembra un’ottima notizia.

Oggi, venerdì 15, alle ore 17.30, il Consiglio comunale si riunirà a Palazzo Zanca in seduta straordinaria e urgente.

Sarà avviato il primo test della trasmissione in diretta streaming del Consiglio sul nuovo canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0hHEA- dUzY3wIda1pjSyDw/featured [1] .

“La pandemia da Covid 19 – dichiarano il Presidente f.f. del Consiglio Nino Interdonato e la Vice Presidente Serena Giannetto – ha comportato una riorganizzazione complessiva della macchina del Civico Consesso, che tra le altre cose causano l’impossibilità di assistere alle sedute alla cittadinanza ed agli organi di stampa. Pertanto, al fine di garantire la giusta trasparenza e partecipazione, è stato creato il nuovo canale YouTube che trasmetterà in diretta streaming le sedute di Consiglio comunale. Un ringraziamento particolare ai dipendenti del dipartimento C.E.D., per il celere e puntuale lavoro svolto”.

L’ordine del giorno di oggi prevede la trattazione delle seguenti proposte di deliberazione: 1) Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 – ex art. 175 TUEL; 2) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 31 Marzo 2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, ex art. 175 TUEL. Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 3) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 7 Aprile 2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, ex art. 175 TUEL. Accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate mediante trasferimento Regione siciliana e interventi urgenti di sanificazione”; 4) A.RIS.ME’ Bilancio di Previsione esercizio 2020-2022; 5) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 27 Marzo 2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, ex art. 175 TUEL”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it