Rampe di collegamento San Iachiddu – Giostra, Mondello risponde a Pergolizzi “apertura impossibile nell’immediato”

Michele Bruno – Il Vice Sindaco Salvatore Mondello, a seguito di notizie apprese questa mattina da organi di stampa, su posizioni espresse dal Consigliere Nello Pergolizzi circa la riapertura delle rampe di collegamento con la galleria S. Jachiddu, ha risposto allo stesso

“Ritenendo il Consigliere in questione quale persona esperta e attenta, sarebbe stato auspicabile un preventivo confronto sul tema, con l’Assessore al ramo; in particolare essendo lo stesso costantemente disponibile e aperto al dialogo. Qualora lo avesse fatto – sottolinea il Vice Sindaco – il Consigliere avrebbe avuto modo di apprendere che, dopo una serie di sopralluoghi effettuati dal Dirigente comunale dei Servizi Tecnici ing. Antonio Amato, nonché a seguito della verifica degli atti tecnico amministrativi dell’opera, è emerso che non è possibile procedere, nell’immediato, all’apertura delle rampe. La stessa, a differenza di quanto in un primo momento era stato ipotizzato, deve essere preceduta da lavori che ne garantiscano la necessaria sicurezza sotto tutti i profili. La presente precisazione, non vuole rappresentare un inutile veicolo di polemiche, peraltro sterili, quanto piuttosto un invito ad un costante e propositivo confronto tra i vari livelli dell’Amministrazione comunale, indirizzato all’esclusivo interesse della comunità e delle relative esigenze. A margine di quasi un biennio di governo della città, l’auspicio è che sia ormai assodato come il modus operandi del sottoscritto, sia fondato sulla massima attenzione alle preventive verifiche, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo. Credo fortemente che siano questi gli elementi essenziali – conclude il Vice Sindaco Mondello – per mettere in campo un’azione efficace che presenti le giuste garanzie per i servizi resi ai cittadini”.

Il consigliere comunale Nello Pergolizzi, in forze al gruppo consiliare LiberaMe, aveva fatto un’interrogazione al Sindaco De Luca chiedendo l’apertura delle rampe di collegamento tra lo svincolo di Giostra e la galleria San Jachiddu, in previsione dell’estate e del probabile incremento del traffico nell’area presa in considerazione. Pergolizzi ha fatto notare che, a suo avviso, già in questo periodo, nelle ore di punta, sono presenti “forti rallentamenti della viabilità per i mezzi che devono rientrare nella tangenziale e per quelli che devono recarsi nella zona nord della nostra città, attraversando la galleria San Jachiddu”. Una situazione determinata dall’obbligo vigente dal 2 marzo di uscire allo svincolo di Giostra a causa dei lavori sul viadotto Ritiro.

“Durante i mesi estivi, in considerazione degli spostamenti dei nostri concittadini nelle case di villeggiatura o per recarsi al mare e dell’aumento del transito di turisti – ha scritto – il traffico diventerà insostenibile. Per limitare i disagi annunciati e blocchi della circolazione allo svincolo di Giostra, risulta necessario aprire immediatamente i viadotti che permetterebbero il collegamento, in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Giostra e la galleria San Jachiddu; da notizie ufficiose gli interventi necessari che consentirebbero l’apertura dei viadotti dovrebbero consistere in piccoli lavori di manutenzione ordinaria, che dovevano essere effettuati già nei mesi scorsi, contestualmente alla realizzazione della uscita obbligatoria a Giostra”,

Il consigliere comunale riporta a sostegno delle sue richieste le dichiarazioni rilasciate ad una testata giornalistica messinese, lo scorso 8 febbraio 2020, dallo stesso Assessore Salvatore Mondello, in risposta a una domanda sulla data di apertura delle due rampe

“Il dirigente Amato mi dice che è fattibile in circa 15 giorni, perché dai sopralluoghi è emerso che il loro stato non è cosi negativo, nonostante siano pronte da anni e mai aperte”.

“Al netto della emergenza Covid19 – aveva concluso l’esponente di LiberaMe – non sarebbero comprensibili e tollerabili ulteriori ritardi alla apertura dei due viadotti che consentono il collegamento diretto dell’autostrada con la galleria San Jachiddu, in entrambe le direzioni”.