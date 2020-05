Lipari: Bandiera Blu ad Acquacalda, ma è un borgo fantasma

di Luana Spanò – La località balneare di Acquacalda sita a Lipari è stata eletta per il nono anno consecutivo Bandiera Blu.

Il Sindaco Marco Giorgianni e l’Assessore all’Ambiente Massimo Taranto hanno partecipato alla conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2020, svoltasi in maniera telematica il 14 maggio, organizzata dalla FEE Foundation for Environmental Education che ha assegnato per il nono anno consecutivo il prestigioso riconoscimento alle Isole Eolie per le spiagge di Lipari di Acquacalda e Canneto, di Stromboli con Ficogrande e di Vulcano con Gelso e Acque Termali.

Ad Acquacalda il 22 dicembre 2019 una violenta mareggiata con onde alte oltre gli 8,5 metri ha distrutto parapetti e il manto stradale, aprendo una voragine di fronte a un hotel. Ad oggi la località balneare e Bandiera Blu versa ancora nelle stesse condizioni. La rottura del manto stradale ha interrotto parte della circolazione dividendo l’isola in due. Gli abitanti della frazione di Quattropani, infatti, non possono raggiungere Canneto passando da Acquacalda e viceversa.

“La Bandiera Blu non è mai stata, per questa Amministrazione, appena l’attestazione di un merito bensì una continua sfida per accrescere e potenziare ogni azione mirata alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale che per quest’anno, in particolare, assume ancora più significato date le emergenze che siamo stati costretti ad affrontare con le mareggiate che hanno fortemente compromesso alcune delle nostre più belle spiagge prima e con le conseguenze della pandemia di Covid-19 poi.

Per questi motivi che hanno causato blocchi e ritardi, pur con tutte le incertezze che accompagnano questo particolare momento storico, l’Amministrazione sta attivando tutte le procedure necessarie ad avviare gli interventi migliorativi, di pettinatura e di pulizia delle spiagge delle nostre Isole.

Si ringrazia l’Ufficio Ambiente del Comune di Lipari per la dedizione e l’impegno profusi per raggiungere, anche quest’anno, tale importante riconoscimento”.

Per la Sicilia, le altre spiagge premiate sono:

Ad Agrigento, Menfi Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo. A Tusa, Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina. Santa Teresa di Riva, Lungomare di Santa Teresa di Riva. Ragusa, Marina di Ragusa. Ispica, Ciriga I°tratto, Ciriga II° tratto, Ciriga III° tratto, Santa Maria del Focallo. Alì Terme, Lungomare di Alì Terme. Pozzallo, Pietre Nere, Raganzino

