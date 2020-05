Il FC Messina ha un nuovo azionista: Francisco Belmonte Botella

Giorni caldi in casa giallorossa, che in vista della prossima stagione annuncia le prime novità che riguardano strettamente l’aspetto societario.

Per la stagione 2020/2021 un nuovo azionista in favore della causa peloritana: si tratta dell’Avvocato Francisco Belmonte Botella della “Botella & Asociados”, studio legale spagnolo.

Belmonte ha iniziato la sua attività professionale nel 2003, affermandosi come specialista in diritto del lavoro e previdenza sociale.



L’accordo è stato chiuso nella mattinata di oggi dal Presidente Rocco Arena in persona, visti gli ottimi rapporti che legano il massimo dirigente peloritano con l’Avv.Belmonte, attuale vice-presidente del CFI Alicante.

