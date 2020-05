C. I. A. T. U. – Siamo Capaci, il brano degli artisti siciliani in ricordo di Falcone

Le celebrazioni del 28° anniversario degli attentati di Falcone, Borsellino e delle relative scorte, hanno assunto una forma diversa dal passato a causa delle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19.

Quest’anno la manifestazione intitolata “il coraggio di ogni giorno” è dedicata all’impegno di tutti i cittadini che in questi mesi di emergenza del Paese, con responsabilità e sacrificio hanno operato per il bene della collettività.

Donne e uomini che hanno reso straordinario il loro ordinario. Roy Paci, per la realizzazione di questo importante progetto, ha deciso di chiamare a raccolta tutte le voci siciliane, quale importante momento di condivisione che ci unisce, per la prima volta, in un’unica grande comunità: C.I.A.T.U. (Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti).

Il testo, scritto a quattro mani da Roy Paci e Giuseppe Anastasi, vuole essere un canto di rinascita in un periodo storico dove risulta necessario lanciare un messaggio forte, per evitare di far sprofondare la nostra terra nel buio degli anni passati. Non c’è rabbia né rassegnazione nel testo, ma tanta speranza per il futuro della nostra amata Sicilia, che ci rende “capaci di dire no”.

Tutti i proventi delle vendite del brano andranno devoluti: -in collaborazione col Ministero dell’Istruzione alla scuola Pertini del quartiere Sperone di Palermo, recentemente vandalizzata e alle altre scuole in contesti difficili del territorio. -in collaborazione con Associazione Libera a sostegno di progetti educativi rivolti a giovani siciliani.

C.I.A.T.U. Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti

Voci: Giuseppe Anastasi, Sergio Beercock, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Tony Canto, Nicolò Carnesi, Oriana Civile, Peppe Cubeta(Qbeta), Roberta Finocchiaro, Lorenzo Fragola, Serena Ganci, Giovanni Gulino, Frankie hi-nrg mc, Mario Incudine, Pippo Kaballà, Patrizia Laquidara, la Rappresentante di Lista, Luca Madonia, Roy Paci, Christian Picciotto, Pippo Pollina, Nonò Salamone, Alessandra Salerno, Etta Scollo, Ivan Segreto, Shakalab, Davide Shorty ,Vincenzo Spampinato, Sasha Torrisi.

Roy Paci: tromba, flicorno tromba, flicorno soprano, kalimba, percussioni, arrangiamenti fiati e archi, direzione Vincenzo Presta: arrangiamenti archi, copyst. Oneiroi Quartet (Paolo Pellegrino: violoncello. Massimo Cantone: viola. Filippo Di Maggio: violino. Marco Badami: violino.) Vito Scavo: trombone. Donato Di Trapani: piano, synth. Roberta Finocchiaro: chitarra acustica. Fabio Rizzo: chitarra acustica. Finaz: chitarra acustica. Marco Pettinato: chitarra elettrica .Francesco Vitaliti: chitarra elettrica. Carmelo Drago: basso elettrico. Dario Panza: batteria.

