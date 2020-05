Eolie, Assoimprese: “Diatribe politiche prevalgono sui reali problemi socio-economici”. Accolta richiesta di un tavolo tecnico con imprenditori eoliani

In una nota del 18 maggio Assoimpreseeolie, un gruppo di circa 240 imprenditori dell’Arcipelago Eoliano; insieme a Associazione Balneari Isole Eolie e Comitato Lavoratori Stagionali Eolie – Milazzo – Basso Tirreno, ha chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico per concordare unitamente alle associazioni del territorio, tutte le strategie da attuare per affrontare la stagione turistica già ampiamente compromessa e per poter pianificare, in prospettiva, le iniziative più opportune a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

La richiesta è stata accolta dal Consiglio Comunale di Lipari che ha ricevuto i vertici associativi.

“Nel ringraziare il Consiglio per aver accolto le nostre richieste – dichiara il presidente -, in particolar modo l’istituzione di un tavolo tecnico, dall’altra si evince che anche in questo momento di particolare emergenza, le diatribe politiche prevalgono sui reali problemi socio-economici dell’intera comunità Eoliana”.

Di seguito, le proposte dell’associazione:

Prevedere un protocollo sanitario ai porti di ingresso per le Isole Eolie non troppo rigido, ma al contempo necessario: controllo della temperatura, autocertificazione in cui si attesta di non aver avuto sintomi covid-19 nelle ultime 72 ore e di non avere contatti con soggetti infetti.

Chiedere all’Amministrazione di prevedere per la stagione estiva una struttura idonea per i soggetti che presentano sintomi.

Sollecitare tavolo tecnico con rappresentanti delle Associazione del territorio.

Proporre all’Amministrazione una massiccia campagna promozionale a livello nazionale per pubblicizzare le Isole Eolie come destinazione per le prossime vacanze estive; riducendo il biglietto dei trasporti per tutti al 50% oppure la riduzione del biglietto del 50% solo per i siciliani dal giovedì alla domenica che soggiornano minimo due notti nei mesi di giugno luglio settembre ottobre.

Preparare il territorio per l’inizio della stagione turistica: pulizia spiagge, pulizia sentieri, arredo urbano, etc.

Predisporre il servizio di vigilanza con assistente bagnanti per le spiagge libere, come già previsto da leggi nazionali.

Concedere più suolo pubblico alle aziende richiedenti attivando procedure snelle con istruttorie semplificate.

“Facciamo presente che da un sondaggio effettuato tra i nostri associati alcune attività che hanno aperto i battenti lamentano che ad oggi sia antieconomico rimanere aperti”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it