RipartodaMe: a piazza Cairoli il flash mob per sostenere l’economia cittadina (video)

Una grande scritta “umana” per comporre la parola “Me”. Si è svolta questa mattina, a Piazza Cairoli, l’iniziativa promossa da #ripartodaME per sostenere simbolicamente l’economia cittadina: un flash-mob, immortalato dalle riprese di un drone, a cui hanno preso parte 46 cittadini, nel rispetto delle distanza e delle disposizioni per il contenimento del Covid.

Fra i partecipanti, deputati nazionali e regionali, consiglieri comunali e di quartiere, rappresentanti di varie forze politiche, imprenditori, commercianti, sindacalisti e giornalisti, oltre a numerosi cittadini.

«#ripartodaMe – spiegano i promotori – è un’iniziativa che nasce per sostenere l’economia cittadina partendo da noi stessi e dalle nostre abitudini. In una fase successiva al lancio del brand, che non prevede e non prevederà in nessun caso l’esposizione di alcun simbolo partitico, saranno anche realizzati eventi di studio e approfondimento atti a creare strumenti di promozione sociale economica e culturale. La ripartenza dopo la crisi può ben essere un’occasione di sviluppo, ma deve essere affrontata in maniera sistemica, per questo #ripartodaME vuole puntare sul concetto di comunità per fare crescere Messina. Creare finalmente un “Sistema Messina” potrà essere finalmente l’occasione di sviluppo che la città attende da troppo tempo, dipende solo da noi, per questo dobbiamo ripartire da noi stessi».

Le nostre interviste al consigliere comunale Andrea Argento (M5S) e al sindacalista Michele Barresi (Uil):

