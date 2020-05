“Ora di Libertà”: in un video i ragazzi di PlayTheGame, “terza generazione” per il Musical di Dino Scuderi

“Ora di Libertà” è un brano tratto dal musical Salvatore Giuliano scritto dal messinese Dino Scuderi e messo in scena con Giampiero Ingrassia e Barbara Cola in mezz’Italia. Oggi a cantare un inno che che parla di rinascita, evocativo dopo questo lungo lockdown, i protagonisti di Play The Game, l’iniziativa del Teatro Vittorio Emanuele di cui Scuderi è coordinatore artistico e coach.

I ragazzi hanno effettuato tra novembre 2019 e marzo 2020 un periodo formativo seguiti dai coach Eugenio Dura (danza), Luca Notari (canto) e Simona Celi (recitazione) con i quali si sono tenuti quotidiani incontri fino alla realizzazione di video che ciascun partecipante ha sottoposto al giudizio del pubblico.

Ne abbiamo parlato con Dino Scuderi, in collegamento da Roma:

