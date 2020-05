Arriva il terzo dei webinar gratuiti organizzati nel mese di maggio da SRR Messina Area Metropolitana in campo di rifiuti

Continua l’attività di affiancamento ai 47 comuni associati da parte di SRR Messina Area Metropolitana attraverso webinar tematici.

Come già anticipato dal Presidente della SRR Messina Area Metropolitana Ing. Nicola Russo (nella foto) è stato fissato e divulgato il calendario degli eventi formativi rivolti ai 47 comuni aderenti alla Società di Regolamentazione dei Rifiuti.

Gli inviti sono stati rivolti agli amministratori e al personale degli uffici tecnici, tributi ed economico finanziario dei comuni soci della SRR, tra i quali si annovera il capoluogo, Città di Messina.

Gli incontri sono stati fortemente voluti per offrire assistenza e coordinamento in una fase particolarmente delicata per la gestione dei rifiuti, ora che sono alle porte le scadenze per l’approvazione dei Piani Economico Finanziari, dei piani tariffari e della trasparenza dei rifiuti secondo le regole dettate da ARERA.

SRR Messina Area Metropolitana: i webinar per i 47 comuni associati

Ricordiamo che hanno già avuto luogo, rispettivamente il 15 ed il 22 Maggio, due webinar:

nel primo, il dott. Arturo Vallone ha parlato del ruolo della SRR nel percorso di approvazione dei PEF, delucidazione sulla direttiva del 12/03/2020 da parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

nel secondo, il dott. Mario Raciti , ha illustrato il Piano Tariffario della TARI – TARIP, i dati necessari alle simulazioni delle tariffe, l’analisi dei dati di competenza del gestore.

Entrambi gli interventi hanno riscosso grande successo e avuto un tasso di partecipazione molto alto, con una grande risposta da parte dei comuni associati e dai tecnici delle altre 17 SRR siciliane invitate all’incontro telematico.

Sulla scia di questo doppio successo, a chiudere il terzetto di eventi formativi il 29 Maggio verrà trattato nello specifico, con la relazione del Dott. Francesco Ruta:

il tema della Trasparenza, normata dalla delibera ARERA 444/2019;

tutti i dati da esporre, le modifiche al sito web istituzionale dei comuni;

la raccolta dei dati sulla soddisfazione dell’utenza in merito al servizio rifiuti,;

i nuovi documenti di riscossione e i dati obbligatori;

lo sviluppo della Carta dei Servizi.

Il personale dei comuni potrà registrarsi al webinar almeno 3 giorni prima di ciascun evento attraverso il banner pubblicato sulla home page della SRR raggiungibile al seguente indirizzo https://www.srrmessinaareametropolitana.it/

Il Presidente della SRR Messina Area Metropolitana ha ringraziato la società Datanet srl di Tremestieri Etneo per il supporto tecnologico offerto gratuitamente nell’organizzazione dei webinar.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it