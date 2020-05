IRCSS Neurolesi: stabilizzati 40 operatori Socio Sanitari

Una ripresa dal lockdown che riparte dalla stabilizzazione dei precari per l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. Oggi, infatti, presso l’auditorium “Sofia Pulejo” della Presidio Casazza, sono stati stabilizzati a tempo indeterminato 40 Operatori Socio Sanitari. Primo step di assunzioni quello odierno, che prevederà l’inserimento in organico di altrettante risorse umane del comparto quali infermieri, fisioterapisti e logopedisti.

Massima la soddisfazione da parte della Dirigenza del “Bonino Pulejo” rappresentata dal Direttore Generale Vincenzo Barone e dal Direttore Scientifico Placido Bramanti.

“Rivolgiamo un caloroso augurio a quanti vedranno finalmente coronato il sogno, a lungo inseguito, di vedere riconosciuto i propri diritti e di entrare definitivamente a far parte della struttura per la quale operano già da anni – hanno dichiarato all’unanimità i due dirigenti – La stabilizzazione di queste prime figure precarie è il giusto riconoscimento nei confronti di questi operatori della Sanità, in prima linea da anni impegnati con grande professionalità e spirito di sacrificio per la cura dei nostri degenti”

L’Irccs rimpolpa così notevolmente un organico sempre più considerevole ed altamente qualificato. Sono infatti oltre 1100 le figure professionali operanti tra amministrative, assistenziali e della ricerca.

Si continua, alacremente, a lavorare su più fronti per ripartire con nuovi progetti e attività a supporto dell’utenza in tutte le strutture. Dallo storico Presidio Casazza, prossimo a imponenti lavori di ammodernamento strutturale, il centrale Ospedale Piemonte, il Bioparco di Mortelle destinato ai pazienti più piccoli e le varie sedi Spoke dislocate in tutto il territorio regionale.

